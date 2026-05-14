واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث والمخالفات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 103 آلاف و497 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1249 سائقًا، وتبين إيجابية 46 حالة لتعاطي المواد المخدرة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 550 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب ومخالفات الأمن والمتانة وشروط التراخيص.

وتم فحص 156 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفر الفحص عن ضبط 6 حالات إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، مع استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة والانضباط بكافة الطرق والمحاور.