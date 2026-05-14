قضت المحكمة المختصة، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته عمدًا، بطعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات سابقة بينهما، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في أول جلسة وبعد 10 أيام من إحالته للجنايات.

وخلال أولى جلسات محاكمته، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي عرضت أدلة ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة.

إحالة المتهم بقتل زوجته للجنايات بعد 24 ساعة من ارتكابه للجريمة

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تلقت في وقت سابق إخطارًا بوفاة إحدى السيدات إثر التعدي عليها بسلاح أبيض، وعلى الفور باشرت تحقيقاتها؛ فناظرت جثمان المجني عليها، وعاينت مسرح الحادث، واصطحبت شهود الواقعة إلى مقر النيابة لسؤالهم.

وقد كشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على قتل زوجته المجني عليها، على إثر خلافات سابقة بينهما، فأعد لذلك سلاحًا أبيض، وعاجلها بطعنات نافذة أودت بحياتها، وهو ما تأيد بأقوال شهود الواقعة، وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية، وتحريات جهة البحث.

المتهم يعترف بارتكابه للجريمة

و استجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذها، كما اثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة المتهم تعاطيه مواد مخدرة.

وأنجزت النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق في ذات يوم الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عن اتهامه بجناية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، المقترنة بجناية تعاطي مواد مخدرة.