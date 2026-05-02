كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وآخرين، على خلفية حادث تصادم أثناء سيرهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

بلاغ بالواقعة وتصادم مفاجئ

وقالت الوزارة إنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، أفاد فيه بأنه أثناء قيادته سيارته بأحد الشوارع، وأثناء محاولته تجاوز بعض السيارات ضمن موكب زفاف، فوجئ بتوقف إحدى السيارات أمامه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامه بها من الخلف، والتسبب في إحداث تلفيات بالسيارة.

تعدٍ داخل موكب الزفاف

وأضاف المُبلّغ أنه عقب وقوع التصادم، قام عدد من الأشخاص المشاركين في موكب الزفاف بالتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجرح في الوجه، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بينهم عقب الحادث.

ضبط المتهمين واعترافات متبادلة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وبمواجهتهم، أقر أحدهم بالتعدي على المُبلّغ وإحداث إصابته على النحو المشار إليه، فيما اتهموا الأخير بالتسبب في تلفيات بسيارتهم نتيجة التصادم.

إجراءات قانونية وتحقيقات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

