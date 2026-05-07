أمن الجيزة يضبط طالبين بتهمة ترويع المواطنين بـ "كلاب شرسة"

كتب : علاء عمران

03:51 م 07/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بترويع الأطفال باستخدام كلبين أثناء سيرهما بأحد الشوارع في محافظة الجيزة.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية الواقعة فور انتشار المقطع للوقوف على حقيقة الأمر وضمان سلامة المارة والمواطنين.

ضبط المتهمين والكلاب المستخدمة في ترويع المواطنين

أجهزة الأمن نجحت في تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو وضبطهما، وتبين أنهما طالبان يقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، كما تم التحفظ على الكلبين المستخدمين في الواقعة.

مواجهة المتهمين والإجراءات القانونية

أقر المتهمان بصحة الواقعة وأنها حدثت بتاريخ 3 مايو الجاري أثناء سيرهما بأحد الشوارع، بينما نفيا نيتهما تعمد ترويع المواطنين أو الأطفال.

باشرت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

