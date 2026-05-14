ألقى ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، خطاب العرش داخل قاعة مجلس اللوردات، خلال مراسم افتتاح البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، بمناسبة البدء الرسمي للسنة البرلمانية.

وأكد الملك أن حكومته ملتزمة بقوة وسلامة اتحاد المملكة المتحدة وستواصل العمل عن كثب مع الحكومات المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال"، استغرق الخطاب، الذي بلغ 1696 كلمة، نحو 11 دقيقة و39 ثانية، وتناول ملفات الأمن والاقتصاد والطاقة والدفاع والهجرة والتعليم والسياسة الخارجية.

وقال الملك في مستهل خطابه:"يواجه العالم خطرا متزايدا وتقلبا يهدد المملكة المتحدة، والصراع في الشرق الأوسط ليس سوى أحدث مثال على ذلك، وسيتم اختبار كل عنصر من عناصر أمن البلاد في مجالات الطاقة والدفاع والاقتصاد".



وأكد الملك تشارلز الثالث، أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة عادلة للجميع، مشيرًا إلى أن الوزراء سيتخذون قرارات تهدف إلى حماية أمن المملكة المتحدة في مجالات الطاقة والدفاع والاقتصاد على المدى البعيد.

وأضاف الملك تشارلز الثالث "ستتخذ حكومتي إجراءات عاجلة للتصدي لمعاداة السامية وضمان شعور جميع المجتمعات بالأمان".

الملف الاقتصادي

وفي الملف الاقتصادي، شدد الملك تشارلز الثالث، على أن حكومته ترى أن الأمن الاقتصادي يعتمد على رفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء البلاد، مع دعم الاستقرار وخفض تكلفة المعيشة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.



وأشار ملك بريطانيا إلى أن الحكومة ستقدم تشريعات لتعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قوانين لمعالجة التأخر في السداد ودعم الشركات الصغيرة وتقليل الأعباء التنظيمية.

قطاع البنية التحتية

وفي قطاع البنية التحتية، أعلن الملك تشارلز الثالث، عن خطط لتوسيع المطارات وتسريع بناء الطرق، بما في ذلك مشروع معبر نهر التايمز السفلي، إضافة إلى دعم مشروع "سكة حديد القوة الشمالية".

وأكد الملك تشارلز الثالث، أيضا استمرار الحكومة في حماية صناعة الصلب المحلية.

الخدمات العامة

وفي ملف الخدمات العامة، أوضح ملك تشارلز أن الحكومة ستواصل الاستثمار في إصلاح الشرطة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية ونظام العدالة الجنائية، إلى جانب تعزيز أمن أنظمة الهجرة واللجوء وإصلاح قطاع المياه.

التعليم والرعاية الاجتماعية

وفي التعليم والرعاية الاجتماعية، قال الملك تشارلز الثالث، إن الحكومة تؤمن بأن لكل طفل الحق في النجاح، بغض النظر عن الفقر أو الاحتياجات التعليمية الخاصة، معلنًا استمرار الاستثمار في برامج التدريب المهني ومعالجة بطالة الشباب.

وأشار الملك تشارلز الثالث، إلى خطط لإدخال الهوية الرقمية لتحديث طريقة تفاعل المواطنين مع الخدمات العامة.

الشفافية والمساءلة

وفي ما يتعلق بالشفافية والمساءلة، أعلن الملك عن تقديم «قانون هيلزبره» لفرض واجب الشفافية على موظفي الخدمة العامة، إضافة إلى تشريع يسمح بإلغاء ألقاب النبلاء.

كما تعهدت الحكومة بتسريع معالجة أوضاع المنازل ذات الكسوة غير الآمنة، وحظر ممارسات التحويل التعسفية.

السياسة الخارجية

وفي السياسة الخارجية، أكد الملك استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا، والعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، إضافة إلى دعم السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط وحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.



وقال ملك بريطانيا، "ستلتزم حكومتي أيضا بالتزام المملكة المتحدة الراسخ تجاه حلف الناتو وحلفائنا في الناتو، بما في ذلك من خلال زيادة مستمرة في الإنفاق الدفاعي".

ملف الأمن القومي

وفي ملف الأمن القومي، أعلن الملك تشارلز الثالث عن تشريعات لمواجهة تهديدات الدول الأجنبية، وتحسين الدفاعات ضد التهديدات السيبرانية، إضافة إلى إجراءات لحماية المواطنين من العنف الشديد.

تطوير نظام العدالة العسكرية

وأكد دعم الحكومة للقوات المسلحة البريطانية وعائلاتهم، من خلال مشروع قانون لتطوير نظام العدالة العسكرية وترسيخ ميثاق القوات المسلحة في القانون.

قطاع الطاقة

وفي قطاع الطاقة، شدد الملك على أن الاستقلال في مجال الطاقة يمثل هدفًا طويل الأمد للأمن القومي، معلنا تقديم مشروع قانون لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة المحلية وتشجيع توليد الطاقة النووية البريطانية.

مكافحة تغير المناخ

كما أكد استمرار دعم المملكة المتحدة لجهود مكافحة تغير المناخ وتقليل الفقر عالميًا، مع تعزيز حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن الاقتصادية والسياسية.



وأشار الملك تشارلز الثالث، إلى أن بريطانيا ستتولى رئاسة مجموعة العشرين خلال العام المقبل، وستستضيف قمة المجموعة بهدف دعم النمو العالمي وتعزيز الاستقرار الدولي.