تنظر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بواقعة الاعتداء على مدير صالة "جولدز جيم" الشهير بـ"الديزل"، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

إحالة المتهم بالاعتداء على "الديزل" إلى المحاكمة

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير الجيم باستخدام سلاح ناري داخل مقر الصالة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وقت حدوثها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة داخل صالة الألعاب الرياضية، على خلفية رفض دخول طفل صغير إلى الجيم، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم، الذي يعمل فرد أمن "بودي جارد" بإطلاق أعيرة نارية داخل المكان، ما أسفر عن إصابة مدير الصالة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم بعد دقائق من ارتكاب الواقعة، فيما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث.

وفي وقت لاحق، تقدمت النيابة العامة بالجيزة بطلب استئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم الصادر من قاضي المعارضات، مؤكدة استمرار التحقيقات في الواقعة.

