محاكمة المتهم بالاعتداء على مدير جيم "الديزل" بالشيخ زايد اليوم

كتب : محمود الشوربجي

06:18 ص 13/05/2026

تعبيرية عن محاكمة

تنظر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بواقعة الاعتداء على مدير صالة "جولدز جيم" الشهير بـ"الديزل"، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير الجيم باستخدام سلاح ناري داخل مقر الصالة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وقت حدوثها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة داخل صالة الألعاب الرياضية، على خلفية رفض دخول طفل صغير إلى الجيم، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم، الذي يعمل فرد أمن "بودي جارد" بإطلاق أعيرة نارية داخل المكان، ما أسفر عن إصابة مدير الصالة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم بعد دقائق من ارتكاب الواقعة، فيما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث.

وفي وقت لاحق، تقدمت النيابة العامة بالجيزة بطلب استئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم الصادر من قاضي المعارضات، مؤكدة استمرار التحقيقات في الواقعة.

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

بالفيديو… أحدث ظهور للإعلامي عمرو أديب ودينا طلعت بعد تصدرهما التريند
بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
من الغربة المبكرة إلى منصة النجاح...شاب مصري يحصد 3 شهادات هندسة بأمريكا
مبنى بمليار دولار.. تفاصيل تكلفة مشروع تجديد الجناح الشرقي من البيت الأبيض

