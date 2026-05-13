كراسي محطمة، مرايا مهشمة، وأدوات حلاقة متناثرة، بينما غطى الغبار أرضية صالون الحلاقة الذي تحول في ساعات الفجر إلى ركام، وقف "صلاح ع." مذهولًا ويتنقل داخل المكان الذي قضى فيه أكثر من ثلاثين عامًا، غير قادر على استيعاب كيف انتهى "شقى العمر" إلى هذا المصير.

في الخامسة من فجر الاثنين الماضي، استيقظ أهالي مدينة منيا القمح على أصوات تكسير عنيفة قادمة من أحد العقارات، ولم يتوقع أحد أن تكون تلك الأصوات بداية واقعة أثارت غضبًا واسعًا داخل المدينة، وبحسب رواية صاحب المحل، فإن أشخاصًا تسللوا عبر الدور الأرضي إلى صالون الحلاقة، وبدأوا في تحطيم محتوياته بالكامل.

استئجار المحل من 1991

صلاح، الذي استأجر المحل عام 1991 من مالك العقار، يقول إنه افتتح الصالون عام 1997، وظلت حياته تسير بشكل طبيعي لسنوات طويلة، حتى باع مالك العقار المبنى إلى شخص آخر، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات انتهت -بحسب روايته- بتحطيم مصدر رزقه الوحيد.

ويؤكد "صلاح" أن المشتري الجديد حاول لاحقًا إخراجه من المكان بالقوة، لكنه تمسك بالبقاء داخل المحل لأنه يعول منه أسرته وأشقاءه، ويضيف أنه تلقى تهديدات مباشرة عندما لوح بتقديم شكوى، قائلًا: "لما قلت له هاشتكي رد عليا: مفيش حد يقدر عليا.. واعمل اللي تقدر عليه".

وبحسب رواية صلاح، فإن الهدف من تحطيم الصالون كان ضمه إلى شقة بالدور الأرضي لتوسعتها وبيعها بالمتر، وأوضح أن خسائره لم تتوقف عند التخريب، بل شملت -وفق قوله- سرقة بضائع ومعدات تُقدر بنحو 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى 75 ألف جنيه كانت داخل المحل، مرددًا بحسرة: "شقى عمري ضاع".

توثيق الواقعة

وفي محاولة لتوثيق الواقعة سريعًا، توجه نجل "صلاح" وهو محامٍ، بنفسه إلى مركز شرطة منيا القمح لتحرير البلاغ دون اصطحاب والده، تحسبًا -بحسب الأسرة- من أن يكون الطرف الآخر قد سبقهم بتحرير محضر مضاد.

ووفق "صلاح" فإن الواقعة سبق وحدثت بشكل مماثل مع صاحب مكتبة مجاورة دخل في خلاف مماثل مع المشتري الجديد؛ إذ تقول الأسرة إن صاحب المكتبة فوجئ، أثناء توجهه للإبلاغ، باتهامات مقابلة انتهت بحبسه تمهيدًا لعرضه على النيابة، وهو ما دفع نجل الحلاق للتحرك سريعًا خشية تكرار السيناريو ذاته مع والده.

