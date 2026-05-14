كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأسعار ملائمة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي استجابةً مباشرة لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ضخ كميات إضافية من المواد الغذائية لمواكبـة ذروة الطلب خلال الموسم.

وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك استنفاراً وتنسيقاً عالي المستوى يجمع بين وزارتي التموين والداخلية، وبالتعاون مع جهازي حماية المستهلك والمنافسة وكافة الجهات الرقابية، مشدداً على أن الهدف هو تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمجازر لردع أي محاولات للاحتكار أو تلاعب غير مبرر بالأسعار، مع التأكيد على استمرارية تدفق السلع في كافة المنافذ.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة خطت خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع السياحة، حيث بدأ تفعيل منظومة "التأشيرة الإلكترونية" الجديدة المدعومة بتقنية الـ QR Code في مطار القاهرة الدولي بصفة مبدئية، لافتاً إلى أن هذه التقنية سيتم تعميمها تباعاً في كافة المطارات المصرية لتطوير تجربة الدخول إلى البلاد.

وأوضح في ختام تصريحاته، أن الهدف الجوهري من هذه المنظومة هو تبسيط الإجراءات اللوجستية للسائحين، عبر الانتقال من المعاملات الورقية التقليدية إلى حلول رقمية ذكية، تتيح للمسافر استخراج تأشيرته سواء قبل إقلاعه أو فور وصوله عبر تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المخصصة داخل صالات المطار، مما يسهم في تسريع وتيرة الدخول ودعم الحركة السياحية.