شدد محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية، على ضرورة وجود رقابة صارمة وإشراف طبي دقيق على تداول وصفات الأعشاب، مؤكداً أن هذا الملف لا يحتمل العشوائية أو الارتجال لما له من مساس مباشر بصحة المواطنين.

ضوابط التخصص العلمي

وقال الشيخ ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، إن أي وصفة علاجية تعتمد على الأعشاب يجب ألا تخرج عن إطار التخصص العلمي الأكاديمي، مشيراً إلى أهمية خضوع هذه التركيبات لإشراف مباشر من وزارة الصحة لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وأضاف أن المريض يرتكب خطأً جسيماً حين يمنح ثقته لأشخاص غير مؤهلين يدّعون المعرفة الطبية، مطالباً بأن يكون التعامل مع الأعشاب "تحت تخصص حقيقي مدروس أكاديمياً وبإشراف طبيب متخصص"، كما تطرق إلى ما يثار حول توجه جامعة الأزهر لتدريس الطب النبوي بالأعشاب كخطوة نحو تقنين هذا المجال، معقباً بأنه لا يمتلك تفاصيل دقيقة حول هذا الشأن حالياً.

مواجهة العشوائية في محال العطارة

وانتقد سكرتير شعبة العطارة بشدة الممارسات التقليدية التي تتم داخل بعض محال العطارة، حيث يتم صرف وصفات لأمراض مثل الصداع أو غيرها بطرق عشوائية من "أدراج" المحل دون تشخيص طبي، واصفاً هذه الطريقة بغير العلمية،قائلا : كل ده كلام أنا لا أؤمن به.

وأوضح أن الهدف من هذه التحذيرات هو حماية مهنة العطارة نفسها من الدخلاء، وضمان عدم تحويل "العطار" إلى بديل للطبيب، مؤكداً أن الطب الشعبي أو التداوي بالأعشاب علم له أصوله ولا يمكن تركه دون تنظيم قانوني وأكاديمي يحمي المجتمع من المخاطر الصحية.