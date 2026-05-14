الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة بالجيزة
كتب : علاء عمران
12:30 ص 14/05/2026
ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بعبارات تتنافى مع القيم المجتمعية.
رصد المحتوى المخالف عبر مواقع التواصل
وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت نشر الفيديوهات المثيرة عبر حساباتها الإلكترونية بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مالية من التفاعل على منصات التواصل.
ضبط المتهمة داخل نطاق الأهرام
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.وعُثر بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطها المخالف.
اعترافات وتحقيقات جارية
وبمواجهة المتهمة، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
