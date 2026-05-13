أثار ظهور الفنانة ليلى علوي الأخير في عزاء الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة جدلًا واسعًا، بعد ظهورها بإطلالة رشيقة ومميزة، جعلت الجمهور يتساءل حول سر وسبب انخفاض وزنها بهذا الشكل اللافت.

ليلى علوي في مهرجان القاهرة

عرفت الفنانة ليلى علوي في فترة سابقة بزيادة الوزن، إلا أنها فاجأت جمهورها في أحدث ظهور لها بإطلالة لافتة عكست رشاقة واضحة ووزناً مثالياً، ما جعلها محط أنظار الحضور وعدسات المصورين.

و خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، ظهرت ليلى علوي على السجادة الحمراء بفستان أحمر قصير جمع بين الأناقة والبساطة، يتساءل الجمهور حول سر رشاقتها وانخفاض وزنها.

زبادي بالليمون.. رجيم ليلى علوي

وتداول الجمهور صورها بشكل كبير، بينما تساءل الكثيرون عن سر رشاقة ليلى علوي، خاصة أنها كشفت في وقت سابق أنها تعتمد نظاماً غذائياً خاصاً، يقوم على تجنب تناول الطعام ليلاً، مع الاكتفاء في وجبة العشاء بالزبادي مع الليمون، وهو ما ساعدها على الحفاظ على وزنها المثالي لفترة طويلة.

ركوب العجل والسباحة

كما كشفت الفنانة ليلى علوي في لقاء سابق مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج مصر الجديدة، عن سر انخفاض وزنها، عن طريق ممارستها رياضة ركوب العجل والسباحة بانتظام، كذلك المشي كثيرًا.

وشددت على ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية على الأقل 3 مرات يومًا، حتى إذا كانت التدريبات "رقص"، مع عدم تناول طعام كثيرًا بعد الساعة 7 مساءً حتى قبل النوم.

