علاقة غير شرعية تنتهي باختطاف موظف وفضيحة فيديو في مدينة نصر

كتب : علاء عمران

10:28 م 13/05/2026

ضبط 5 متهمين باختطاف موظف أمن

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اختطاف موظف أمن واحتجازه داخل شقة سكنية بمدينة نصر، على خلفية تداول مقاطع فيديو مخلة عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت غضباً واسعاً بين المواطنين اليوم الأربعاء.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية مقطع فيديو "مخلاً" وبالفحص تبين أن الفيديو صوّره موظف أمن "خلسة" لسيدة أثناء علاقة غير شرعية بينهما.

أفادت التحريات أن السيدة عندما علمت بوجود الصور والفيديوهات على هاتف المجني عليه وتهديده لها بنشرها، قررت الانتقام منه واستعادة الهاتف بالقوة. استعانت المتهمة بـ 4 أشخاص آخرين لاختطاف الموظف من داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر، حيث قاموا باحتجازه لإجباره على تسليم الهاتف وحذف المقاطع المصورة.


تحرير المجني عليه وسقوط المتهمين

نجحت قوات المباحث في تحديد مكان احتجاز الموظف وتحريره، وألقت القبض على السيدة ومعاونيها الأربعة وبحوزتهم الأدلة الجنائية. أقرت المتهمة بمواجهتها بالواقعة، واعترفت بالتخطيط للاختطاف بمساعدة باقي المتهمين هرباً من الفضيحة والابتزاز، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب تحرير المحضر اللازم.

وزارة الداخلية أمن القاهرة مدينة نصر

