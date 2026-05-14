

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مالكة محل ملابس من قيام سيدة أخرى بالتعدي عليها بالسب وسكب مادة كيميائية على سيارتها بالجيزة اليوم الخميس.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المقطع فور تداوله للوقوف على حقيقة النزاع الذي نشب بين الطرفين بمدينة أكتوبر.

خلافات إطعام الكلاب بالشارع

تبين من التحريات أن الواقعة بدأت ببلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من مالكة محل ملابس تتضرر فيه من جارتها "ربة منزل"، لقيامها برش مادة كيميائية على سيارتها حال قيامها بوضع طعام للكلاب الضالة أمام عقار المشكو في حقها. أقرت المتهمة خلال مواجهتها بوضع المادة المشار إليها على طعام الكلاب لمنع تجمعهم أمام منزلها، زاعمة أن المادة تناثرت على السيارة دون قصد منها.

تبادل الاتهامات وبدء التحقيقات

اتهمت ربة منزل "المشكو في حقها" المبلغة بالتعدي عليها بالسب والضرب دون وقوع إصابات، رداً على محاولتها منع تجمع الكلاب أمام مسكنها. باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين.

