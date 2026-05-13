الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

1 0
22:30

برشلونة

"شيخ عرض عليّ الدوري".. فرج عامر يكشف كواليس مثيرة عن سموحة (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

10:20 م 13/05/2026

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة مدوية بتلقي عرضًا في وقت سابق من أحد الشيوخ بمساعدة النادي في حصد لقب الدوري المصري.

وقال فرج عامر خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة "أونا" للإعلام :"تلقيت سابقًا عرضًا من أحد الشيوخ بجعل فريق سموحة يتوج بالدوري".

وتابع: "الشيخ أبلغني بأنه يريد أسماء لاعبي الفريق، فوافقت وابلغته بأن يفعل ما يفعله وفي حال صدق وتوج سموحة بالدوري سأمنحك مليون جنيه".

وواصل: "اشترطت عليه عدم الحصول على أي مبلغ مالي حتى يتحقق ما قاله، وأبلغته أنه سيحصل على المليون جنيه بعد رفع درع الدوري".

وأضاف فرج عامر: "الشيخ ظل يتواصل معي لفترة وكلما فاز الفريق في مباراة كان يتواصل معاي ويبلغني بأن هذا بمساعدته".

واختتم : "في النهاية كنت أعرف أن كل هذا الكلام فارغ وغير حقيقي".

