تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، استئناف الملاكم المتهم بالتعدي على أسرة داخل كمبوند في الشيخ زايد، على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات في واقعة الاعتداء، إضافة إلى 6 أشهر أخرى بتهمة الإهمال.

تفاصيل الاستئناف على الحكم

وكان دفاع المتهم قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر بحبسه، مطالبًا بإعادة نظر القضية والطعن على ما ورد بحكم أول درجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم سابق من محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن واقعة الاعتداء، فضلًا عن 6 أشهر إضافية بتهمة الإهمال، على خلفية مشاجرة داخل الكمبوند أسفرت عن إصابة عدد من أفراد أسرة.