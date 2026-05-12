ترامب ينشر صورة سفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات إيران

واشنطن (أ ش أ)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورًا يبدوا أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر زوارق إيرانية مدمرة وسفينة حربية تستخدم أشعة الليزر ضد طائرات مسيّرة، في منشورات حملت رسائل تصعيدية تجاه إيران.

وأرفق ترامب صورة لزوارق سريعة إيرانية تبدو مدمرة بتعليق قال فيه: «وداعًا أيتها القوارب السريعة»، بينما نشر في منشور آخر صورة لسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيّرات مع تعليق: «ليزر: بوم، بوم، دمرت».

وفي تغريدة أخرى أظهرت البحر ملئ بالسفن والقوارب الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وجو بايدن وفي عهده كل هذه السفن والقوارب في قاع البحر.

وتأتي هذه التدوينات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية المرتبطة بأمن الخليج ومضيق هرمز.