نجحت الأجهزة الأمنية في الغربية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أحد الأشخاص بسبب تعرضه وأسرته للتهديد باستخدام سلاح أبيض على يد شخص آخر بمدينة المحلة الكبرى.

فيديو الغربية

وبعد فحص الفيديو المتداول وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم أول المحلة.

الشرطة تضبط المتهم

كما أرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه، فيما أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة متعلقة بالمصاهرة بينه وبين شخص آخر، موضحًا أن تلك الخلافات تطورت بعد تعرضه للاعتداء بالضرب وصدور حكم قضائي لصالحه.

متهم جديد

وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من ضبط الطرف الآخر، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، حيث أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول بشأن تفاصيل الخلافات القائمة بينهما.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.

