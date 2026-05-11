إعلان

خلافات مصاهرة تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في الغربية.. والأمن يتدخل

كتب : مصراوي

10:49 م 11/05/2026

المتهمان بواقعة فيديو استغاثة الغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية في الغربية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أحد الأشخاص بسبب تعرضه وأسرته للتهديد باستخدام سلاح أبيض على يد شخص آخر بمدينة المحلة الكبرى.

فيديو الغربية

وبعد فحص الفيديو المتداول وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم أول المحلة.

الشرطة تضبط المتهم

كما أرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه، فيما أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة متعلقة بالمصاهرة بينه وبين شخص آخر، موضحًا أن تلك الخلافات تطورت بعد تعرضه للاعتداء بالضرب وصدور حكم قضائي لصالحه.

متهم جديد

وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من ضبط الطرف الآخر، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، حيث أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول بشأن تفاصيل الخلافات القائمة بينهما.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو الغربية مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
رياضة محلية

مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
نزول آخر ركاب السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا
شئون عربية و دولية

نزول آخر ركاب السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
أجنبي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة