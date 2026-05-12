أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، مشاركتها في مهمة متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين مضيق هرمز، عبر مساهمة تشمل طائرات مسيّرة ومقاتلات وسفينة حربية.

تفاصيل الدعم العسكري البريطاني

وأوضحت لندن، في بيان نقلته له، أن مساهمتها ستتضمن معدات ذاتية التشغيل مخصصة لكشف الألغام البحرية، إلى جانب مقاتلات تايفون، والسفينة الحربية دراجون.

تمويل إضافي للمهمة الدفاعية

وأضاف البيان أن المهمة الدفاعية البريطانية ستحصل على تمويل جديد بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني، سيتم تخصيصه لتطوير طائرات مسيّرة لكشف الألغام، وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة.

المهمة دفاعية ومستقلة

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن المهمة التي تنفذها بلاده مع الحلفاء ستكون "دفاعية ومستقلة وذات مصداقية"، في إشارة إلى التحركات الدولية الرامية لحماية الملاحة البحرية في المنطقة.

تحركات دولية لحماية الملاحة

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، مع تزايد الدعوات الدولية لتأمين حركة السفن التجارية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.