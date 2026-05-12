شهدت قرية "الأخيوة" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم عاطل على إنهاء حياة زوجته بـ 3 طعنات نافذة أمام طفليهما داخل منزل الزوجية، إثر خلافات نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية "الأخيوة" بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل. وبالانتقال والفحص، تبين مقتل المجني عليها وتدعى "سماح. م. ع" (26 عاماً - ربة منزل).

3 طعنات أمام الصغار

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى "محمد. ا" (36 عاماً - عاطل). وأفادت المعلومات أن المتهم سدد لزوجته نحو 3 طعنات متفرقة في منطقتي الرقبة والظهر، مما أدى لوفاتها في الحال.

ووقعت الجريمة أمام أعين طفليهما الصغيرين "ت" (5 سنوات) و"أ" (3 سنوات)، وسط حالة من الصدمة والذهول.

الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر رقم 1947 إداري الحسينية لعام 2026، وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.