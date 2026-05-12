إعلان

أمام طفليهما.. عاطل ينهي حياة زوجته بـ 3 طعنات في الحسينية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

08:47 م 12/05/2026

جريمة قتل - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية "الأخيوة" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم عاطل على إنهاء حياة زوجته بـ 3 طعنات نافذة أمام طفليهما داخل منزل الزوجية، إثر خلافات نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية "الأخيوة" بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل. وبالانتقال والفحص، تبين مقتل المجني عليها وتدعى "سماح. م. ع" (26 عاماً - ربة منزل).

3 طعنات أمام الصغار

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى "محمد. ا" (36 عاماً - عاطل). وأفادت المعلومات أن المتهم سدد لزوجته نحو 3 طعنات متفرقة في منطقتي الرقبة والظهر، مما أدى لوفاتها في الحال.

ووقعت الجريمة أمام أعين طفليهما الصغيرين "ت" (5 سنوات) و"أ" (3 سنوات)، وسط حالة من الصدمة والذهول.

الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر رقم 1947 إداري الحسينية لعام 2026، وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل الشرقية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
زووم

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
رياضة محلية

الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟
زووم

"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟
الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
زووم

الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية