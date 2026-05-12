خبير سياسي: "الإنهاك التفاوضي" يسيطر على الملف الإيراني

كتب : داليا الظنيني

08:51 م 12/05/2026

أمريكا و إيران

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حالة الصمت والتكتم التي تغلف مسار المفاوضات الراهنة تشير بوضوح إلى وصول كافة الأطراف المعنية إلى حالة من "الإنهاك التفاوضي"، مؤكداً أن جعبة المقترحات قد فرغت تماماً، مما يفتح الباب أمام احتمالية وقوع تطور عسكري حاسم في الفترة المقبلة لإنهاء هذه الحالة من الركود.

وأضاف فهمي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن ما يجري حالياً في الغرف المغلقة لا يتعدى كونه إعادة تدوير لأفكار وطروحات قديمة سبق نقاشها، مشيراً إلى غياب أي حلول مبتكرة تملك القدرة على إحداث خرق جدي في جدار الأزمة المعقدة.

وذكر المحلل السياسي أن القوى المختلفة تعيش الآن مرحلة "ترقب" لحدث استثنائي يغير موازين القوى على أرض الواقع، مرجحاً أن يكون هذا المتغير ذو طبيعة ميدانية عسكرية وليس نتاجاً لاتفاق سلام أو تهدئة، وذلك بهدف إعادة رسم مسار التفاوض من نقطة جديدة كلياً.

وأوضح أن الدوائر السياسية في الولايات المتحدة، لا سيما داخل الكونجرس ولجان الاستماع، تمارس ضغوطاً مكثفة للدفع نحو تحرك عسكري يقلب الطاولة، ويجبر النظام الإيراني على تقديم تنازلات حقيقية وجوهرية كانت ترفضها طهران في السابق.

إيران وأمريكا حرب إيران

