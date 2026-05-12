لم يعلم "أب" يمتلك صاحب ورشة أحذية أن خطواته الأخيرة إلى شقة ابنته الزوجية بمنطقة الهرب غرب الجيزة ستكون الرحلة التي لن يعود منها أبدًا.

بداية مأساة الهرم

الرجل خرج برفقة زوجته وابنته، محاولًا احتواء خلافات زوجية متصاعدة، أملاً في إنهاء الأزمة بهدوء واستعادة بعض متعلقات ابنته من منزل الزوجية، لكن دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل المشهد إلى مأساة صادمة داخل أحد العقارات بمنطقة الهرم.

حرب كلامية في شقة الزوجية

داخل الشقة، تصاعد التوتر سريعًا بين الزوج وزوجته، وتحولت الكلمات إلى مشادة حادة وسط حالة من الانفعال والغضب. الأب الذي حضر فقط لمساندة ابنته، وجد نفسه في قلب الأزمة، يتابع الخلاف المحتدم أمامه.

رحيل صادم

فجأة، وخلال احتدام المشادة، سقط الرجل أرضًا فاقدًا للوعي وسط صدمة الموجودين، لتتحول الأصوات المرتفعة إلى حالة من الذعر والارتباك. حاول المحيطون إنقاذه، لكن اللحظات كانت أسرع من الجميع.

تحريات مباحث الهرم كشفت أن المتوفى فارق الحياة إثر إصابته بأزمة قلبية إثر تعرضه لانفعال شديد خلال المشادة الأسرية لتصرح النيابة العامة بالدفن بعد إتمام الإجراءات اللازمة.

