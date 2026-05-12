راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، مفاجأة بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يرحل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

اهتمام تركي بمحمد صلاح

وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، يحاول نادي فنربخشة التركي العملاق، إغراء محمد صلاح هذا الصيف، ويسعى لإعادة بناء الفريق مرة أخرى بعد أن تأكد أنه سيحتل المركز الثاني فقط في الدوري التركي، بينما يشاهد منافسه جلطة سراي وهو يفوز باللقب مرة أخرى.

وأشارت صحيفة "ذا صن سبورت" إلى أن صلاح سيأخذ وقته قبل اتخاذ قرار بشأن وجهته المقبلة، لكن خياره الأول هو البقاء في أوروبا، على الرغم من أنه سيكون قادراً على كسب المزيد إذا قرر الانتقال إلى السعودية هذا الصيف .

والتقى نادي فنربخشة، بوكيل صلاح وعرضوا مشروعهم للسنوات الثلاث المقبلة، موضحين خطتهم لبناء الفريق حول "صلاح" في محاولتهم للفوز بالدوري التركي لأول مرة منذ عام 2014.

وأصبح نادي فنربخشة مستعدا لتقديم راتب قدره 17.3 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ومنح صلاح عقداً لمدة ثلاث سنوات.

ومن المقرر عقد اجتماع ثانٍ، حيث أبدى صلاح استعداده لسماع عروض أخرى قبل تحديد النادي الأنسب.

صلاح وتأجيل مستقبله لبعد كأس العالم

وأشار التقرير إلى أن صلاح ليس متعجلاً لاتخاذ قرار بشأن مستقبله لأنه يريد اللعب في كأس العالم ويعتقد أن الأداء الجيد هناك سيعوض خيبة أمل موسمه الأخير في أنفيلد، والذي سجل فيه 12 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

