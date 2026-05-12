إعلان

"خفت يهاجمني".. اعترافات المتهم بالتعدي على كلب ضال بالزيتون

كتب : فاطمة عادل

08:32 م 12/05/2026

كلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتعدى بالضرب على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، في واقعة أثارت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع الفيديو على عدد من الصفحات والحسابات الشخصية، حيث أظهر قيام شخص بالتعدي بعنف على كلب ضال في أحد شوارع منطقة الزيتون، ما أثار موجة من التعليقات الغاضبة والمطالبات بسرعة ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تفريغ مقطع الفيديو وفحصه بدقة، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة، ويقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن سبب تعديه على الكلب كان خوفه من أن يهاجمه أو يتعدى عليه، ما دفعه للتصرف بتلك الطريقة.

وعقب ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مقطع فيديو المطرية ضرب كلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
رياضة محلية

الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
زووم

الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
أخبار مصر

للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
رياضة عربية وعالمية

"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية