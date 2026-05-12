كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتعدى بالضرب على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، في واقعة أثارت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع الفيديو على عدد من الصفحات والحسابات الشخصية، حيث أظهر قيام شخص بالتعدي بعنف على كلب ضال في أحد شوارع منطقة الزيتون، ما أثار موجة من التعليقات الغاضبة والمطالبات بسرعة ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تفريغ مقطع الفيديو وفحصه بدقة، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة، ويقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن سبب تعديه على الكلب كان خوفه من أن يهاجمه أو يتعدى عليه، ما دفعه للتصرف بتلك الطريقة.

وعقب ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها.