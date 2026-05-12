استعدادات مكثفة لامتحانات الدبلومات الفنية.. والتعليم توجه بسد عجز الملاحظين

كتب : أحمد العش

08:50 م 12/05/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية، في إطار الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات دبلومات التعليم الفني للعام الدراسي 2025 / 2026، لضمان انتظام ودقة سير الامتحانات التحريرية المقرر انطلاقها يوم السبت 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي صادر عن الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية ضمان دقة وسلامة البيانات الخاصة بالطلاب، مع توفير أعداد كافية من الملاحظين داخل لجان سير الامتحانات.

عجز في الملاحظين داخل المدارس الفنية

أوضحت التعليم وجود عجز في أعداد هيئات التدريس بالمدارس الثانوية الفنية بمختلف نوعياتها، وهو ما قد يؤثر على توفير العدد المطلوب من الملاحظين داخل لجان الامتحانات أثناء فترة انعقادها.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الإدارات ولجان سير الامتحانات، للعمل على سد العجز في أعداد الملاحظين والمشاركين في أعمال الامتحانات، من خلال الاستعانة بالعاملين في المديريات والإدارات التعليمية ومدارس التعليم الأساسي بمراحلها الابتدائية والإعدادية، وذلك قبل بدء الامتحانات التحريرية.

إجراءات لضمان انتظام الامتحانات

شدد الخطاب على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التي تضمن حسن سير الامتحانات وتذليل أي معوقات محتملة أمام القائمين على اللجان، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

