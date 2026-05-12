وجه السيناتور الأمريكي كريس كونز، أسئلة حادة إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، خلال جلسة استماع في الكونجرس بشأن ححرب إيران والميزانية الجديدة للبنتاجون.

وهاجم السيناتور الأمريكي، وزير الحرب هيجسيث بعد زعمه أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل أساسي على مضيق هرمز.

وطالب السيناتور الأمريكي، مراراً بتوضيح استراتيجية إدارة ترامب لإعادة فتح هرمز أمام حركة الشحن التجاري.

وقال كونز: "إذا سيطرنا على مضيق هرمز، فكيف نعيد فتحه؟ ويرى المواطن الأمريكي العادي هذا الأمر في محطة الوقود كل يوم مع استمرار ارتفاع تكلفة البنزين".

ورد هيجسيث بنبرة دفاعية، معتبراً أن السيناتور يتعامل بعدم صدق ويتجاهل "النجاحات المذهلة للولايات المتحدة في ساحة المعركة".

في المقابل، أعرب كونز عن قلقه من أن "الولايات المتحدة قد حققت سلسلة من النجاحات التكتيكية، لكنها على وشك التعرض لخسارة استراتيجية كبيرة".