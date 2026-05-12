كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء 13 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بمناطق جنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، فيما يسود طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء، ويشتد على مناطق جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل.

وأشارت توقعات "الأرصاد" إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية 31 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما ترتفع الحرارة بجنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة مئوية، باعتبارها الأعلى على مستوى الجمهورية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

حذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، بداية من 4 وحتى 8 صباحًا، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية لقائدي المركبات.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

اقرأ أيضًا:

ذروة الموجة الحارة| القاهرة تسجل 39 درجة.. والأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. موجة حارة وشبورة مائية

تتجاوز 40 درجة وشديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء