أسدلت محكمة الهرم الجزئية، اليوم الثلاثاء، الستار على واقعة اتهام سمسار فيصل بتهديد طبيبة والتعدي عليها، بإدانته بالحبس سنة مع النفاذ.

وقال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، لـ "مصراوي"، إن الحكم الصادر بحبس سمسار فيصل سنة مع النفاذ، بتهمة التعدي على طبيبة وتهديدها، ليس حكمًا نهائيًا، وأن المتهم لا يزال يمتلك فرصًا للتقاضي والطعن على الحكم الصادر ضده.

فرصة للاستئناف

وأوضح المحامي، أن الحكم الصادر من محكمة الهرم الجزئية يُعد حكمًا أول درجة، ويحق للمتهم التقدم باستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة خلال المدة القانونية المحددة، لإعادة نظر القضية.

أشار إلى أن محكمة الاستئناف تملك خيارات قانونية، بينها تأييد الحكم الصادر، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها والقضاء بالبراءة.

محاكمة سمسار فيصل

وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة للمحاكمة بسبب 75 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، استعرض القوة ولوح بالعنف وهدد المجني عليها باستخدام ما من شأنه ترويعها وتخويفها بإلحاق أذى بها، بقصد التأثير في إرادتها وفرض السطوة عليها وإرغامها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وذلك دون أن يكون مقيدًا بأحكام أعمال الوساطة التجارية.

تفاصيل الاتهامات

وتضمنت تفاصيل نص الاتهامات التي وجهتها نيابة الهرم ضد المتهم قيامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام أعمال البلطجة لترويع المجني عليها ومنعها من دخول مسكنها الخاص، فضلاً عن تهمة مزاولة مهنة "سمسار عقاري" دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو يتضمن قيام الحارس بالتعدي بالسب على السيدة وتهديدها بإلحاق الأذى بها بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث تبين أن المجني عليها طبيبة اشترت وحدة سكنية بالعقار وفوجئت بمطالبة الحارس بالمبلغ المالي، وعقب رفضها سداد المبلغ تعدى عليها ومنعها من دخول الشقة.

