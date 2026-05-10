في مشهد صادم التقطته كاميرات المراقبة داخل أحد العقارات بمحافظة الدقهلية، تحولت درجات السلم إلى مسرح لواقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو شابًا وهو يسحل فتاة وسط حالة من الذهول بين السكان.

فيديو فتاة الدقهلية

الفيديو انتشر بسرعة البرق، مصحوبًا بروايات متداولة تزعم أن الفتاة زوجة الشاب، وأن زواجهما لم يتجاوز شهرًا ونصف فقط. ووفقًا لما تداوله الأهالي عبر التعليقات، بدأت الأزمة بخلافات أسرية متصاعدة بعدما طلبت الزوجة الطلاق، قبل أن تنفجر الأحداث في مشهد قاسٍ وثقته الكاميرات أمام أعين الجيران.

تحرك الداخلية

تعليقات الغضب اجتاحت منصات التواصل، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من الواقعة، مطالبين بسرعة التدخل وكشف الحقيقة كاملة، بينما تساءل آخرون عن مصير العلاقة التي بدأت حديثًا وانتهت ـ بحسب الروايات المتداولة ـ إلى مشهد عنيف هز مشاعر المتابعين.

جدل على السوشيال ميديا

وفي المقابل، بدأت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية في فحص الفيديو المتداول للتأكد من ملابساته، وتحديد توقيت الواقعة وحقيقتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما أظهره المقطع.

وبين روايات السوشيال ميديا والتحقيقات الرسمية، تبقى الحقيقة الكاملة قيد الفحص، فيما يواصل الفيديو إشعال الجدل وإثارة التساؤلات حول تفاصيل ما جرى خلف أبواب ذلك العقار الهادئ.

