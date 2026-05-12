دخل المطرب محمد فؤاد قوائم "تريند" موقع "جوجل"، عقب الكشف عن زواجه للمرة الثانية، وانفصاله عن أم أولاده الثلاثة "عبد الرحمن، وبسملة، وآلاء".

انتشرت أخبارًا منذ قليل تشير إلى زواج المطرب محمد فؤاد للمرة الثانية، الأيام الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من محمد فؤاد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، زواجه للمرة الثانية منذ أشهر وانفصاله عن أم أولاده .

وفي لقاء تلفزيوني قديم مع الإعلامية بوسي شلبي ببرنامج "أسرار النجوم" تحدث محمد فؤاد عن زوجته الأولى مروة، وكشف أسرار علاقتهم وكيف تعرف عليها.

تزوج الفنان محمد فؤاد، البالغ من العمر 65 عاماً، من زوجته الأولى مروة حنفي الشندويلي عام 1993، وذلك بعد فترة من فسخ خطوبته من الفنانة صابرين، وأنجب منها 3 أبناء.

وقال فؤاد عن زوجته الأولى مروة:

1- حكاية جميلة أدت في النهاية لورطة جميلة

2- مروة جارتي من زمان وساكنه قصادي

3- لما حبيت اتجوز قولت اتجوز حدي يعرفني أحسن ما أتجوز حد ميعرفنيش

4 - مش هي حنان في فيلم إسماعيلية رايح جاي.

5- حسيت أنه مش لازم أبعد بعيد عن حد يعرف محمد فؤاد

6- بحمد ربنا في الآخر إنه حصل هذا الزواج الجميل

7- أولاده يسمعون كلام والدتهم أكثر منه لأنها "شديدة وحازمة معاهم"

8- كلمتها هيا الأولى عليهم وبخليهم يسمعوا كلامها أكتر مني بمزاجي

أغاني محمد فؤاد

يذكر أن محمد فؤاد طرح في يناير الماضي 3 أغانٍ، وهي: "في قربك"، و"يا فؤش"، و"كفاية غربة"، وذلك من خلال شركة "مقام" التي أسسها ويديرها نجله عبد الرحمن.

اقرأ أيضا..

بعد تشييع الجثمان.. موعد ومكان عزاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مفيش حد حضر.. شادية عبدالحميد تعاتب النجوم بعد غيابهم جنازة عبدالرحمن أبو زهرة



