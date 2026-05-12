إعلان

"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟

كتب : معتز عباس

06:53 م 12/05/2026 تعديل في 07:14 م
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    دنيا عبد العزيز مع محمد فؤاد وزوجها
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد وزوجته في عقدر قران ابنه عبد الرحمن
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد وزوجته وبناته مع الفنانة ماجدة
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد وبناته بسملة والاء و نجله عبد الرحمن و عروسه
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد بحفل زفاف نجله مع عمرو دياب
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنته بسملة
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد يشعل أجواء الحفل
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 22 صورة
    النجم محمد فؤاد
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد في حفل زفاف ابنته بسملة_15
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد مع ابنته بسملة في حفل زفافها_16
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد (2)
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد (1)
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد مع عمر كمال
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد المطرب
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد المطرب
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 22 صورة
    محمد فؤاد يستعد لتقديم أغنية جديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل المطرب محمد فؤاد قوائم "تريند" موقع "جوجل"، عقب الكشف عن زواجه للمرة الثانية، وانفصاله عن أم أولاده الثلاثة "عبد الرحمن، وبسملة، وآلاء".

انتشرت أخبارًا منذ قليل تشير إلى زواج المطرب محمد فؤاد للمرة الثانية، الأيام الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من محمد فؤاد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، زواجه للمرة الثانية منذ أشهر وانفصاله عن أم أولاده .

وفي لقاء تلفزيوني قديم مع الإعلامية بوسي شلبي ببرنامج "أسرار النجوم" تحدث محمد فؤاد عن زوجته الأولى مروة، وكشف أسرار علاقتهم وكيف تعرف عليها.

تزوج الفنان محمد فؤاد، البالغ من العمر 65 عاماً، من زوجته الأولى مروة حنفي الشندويلي عام 1993، وذلك بعد فترة من فسخ خطوبته من الفنانة صابرين، وأنجب منها 3 أبناء.

وقال فؤاد عن زوجته الأولى مروة:

1- حكاية جميلة أدت في النهاية لورطة جميلة
2- مروة جارتي من زمان وساكنه قصادي
3- لما حبيت اتجوز قولت اتجوز حدي يعرفني أحسن ما أتجوز حد ميعرفنيش
4 - مش هي حنان في فيلم إسماعيلية رايح جاي.
5- حسيت أنه مش لازم أبعد بعيد عن حد يعرف محمد فؤاد
6- بحمد ربنا في الآخر إنه حصل هذا الزواج الجميل
7- أولاده يسمعون كلام والدتهم أكثر منه لأنها "شديدة وحازمة معاهم"
8- كلمتها هيا الأولى عليهم وبخليهم يسمعوا كلامها أكتر مني بمزاجي

أغاني محمد فؤاد

يذكر أن محمد فؤاد طرح في يناير الماضي 3 أغانٍ، وهي: "في قربك"، و"يا فؤش"، و"كفاية غربة"، وذلك من خلال شركة "مقام" التي أسسها ويديرها نجله عبد الرحمن.

اقرأ أيضا..
بعد تشييع الجثمان.. موعد ومكان عزاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
مفيش حد حضر.. شادية عبدالحميد تعاتب النجوم بعد غيابهم جنازة عبدالرحمن أبو زهرة

محمد فؤاد زواج محمد فؤاد الثاني زوجة محمد فؤاد الأولى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرز 15 صورة من ظهور حسام وإبراهيم حسن مع سيف زاهر
رياضة محلية

أبرز 15 صورة من ظهور حسام وإبراهيم حسن مع سيف زاهر
الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال
حوادث وقضايا

الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال
حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
أخبار مصر

حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
زووم

الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
"صلاح مش محتاج نصيحة حد".. المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج
مصراوي ستوري

"صلاح مش محتاج نصيحة حد".. المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية