علاقة ثقة جمعت مسؤولًا رياضيًا معروفًا بأحد العاملين لديه تحولت إلى أزمة معقدة انتهت داخل أروقة التحقيقات، بعدما كشفت مباحث القاهرة تفاصيل محاولة ابتزاز استهدفت الكابتن هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، عبر تهديدات متكررة بنشر محتوى شخصي يخصه وزوجته.

ابتزاز هيثم عرابي

البداية جاءت عندما تلقى "عرابي" اتصالات ورسائل غامضة من شخص مجهول، تضمنت تهديدات مباشرة بنشر صور ومقاطع خاصة على مواقع التواصل، في محاولة لإثارة القلق والضغط النفسي عليه دون الكشف في البداية عن أي مطالب محددة.

مباحث القاهرة تدخل على الخط

ومع تصاعد التهديدات، لجأ المسؤول الرياضي إلى الأجهزة الأمنية التي بدأت على الفور تتبع مصدر الاتصالات وفحص خطوط الهاتف المستخدمة، إلى جانب مراجعة الدائرة المحيطة بالمجني عليه، بحثًا عن أي خيط قد يقود إلى المتورطين.

خيانة الأمانة

التحريات الفنية كشفت مفاجأة صادمة، بعدما تبين أن الشخص الذي يقف خلف المخطط ليس غريبًا عن الضحية، بل سائق يعمل لديه منذ فترة، واستغل طبيعة عمله وقربه من المجني عليه للوصول إلى محتويات خاصة مخزنة على هاتفه المحمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان باثنين من أقاربه لتنفيذ الخطة، حيث تولى أحدهما إجراء المكالمات الهاتفية وإدارة عملية التهديد، بينما تكفل الآخر بتوفير شريحة الهاتف المستخدمة لإخفاء هوية المتصلين.

خطة الـ2 مليون جنيه

وبحسب اعترافات المتهم الرئيسي، فقد خطط للحصول على مبلغ مالي ضخم وصل إلى مليوني جنيه مقابل عدم نشر المقاطع والصور، معتقدًا أن الضحية سيستجيب سريعًا خوفًا على حياته الشخصية وأسرته.

لكن مع تحرك الشرطة وبدء عمليات التتبع، أصيب المتهمون بحالة ارتباك دفعتهم إلى حذف الملفات التي بحوزتهم خشية ضبطها، ورغم ذلك استمروا في إرسال رسائل التهديد والإيهام بأن المحتوى لا يزال موجودًا لديهم، أملاً في انتزاع المال قبل سقوطهم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة، فيما أكد أحدهم أنه لم يكن على دراية كاملة بأبعاد الجريمة، وأن دوره اقتصر على شراء خط الهاتف المستخدم.

واستدعت جهات التحقيق الكابتن هيثم عرابي الذي تعرف على المتهمين رسميًا، بينما باشرت النيابة التحقيقات لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

