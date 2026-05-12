تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل أحد المصانع بمنطقة السلام، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل منطقة "الكويت - إسبيكو" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

محاصرة النيران

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في كمية من المخلفات على مساحة تُقدر بنحو 1000 متر داخل أحد المصانع، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتمت أعمال الإخماد والسيطرة على الحريق بالكامل، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

