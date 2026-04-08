نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل عن كثب مع إيران.

وتابع ترامب في منشور على تروث سوشيال الأربعاء: "الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع إيران، التي توصلنا إلى أنها مرّت بما سيكون تغييرًا للنظام مثمرًا جدًا!:

وتابع ترامب في منشوره: " لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم، وستقوم الولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، بحفر وإزالة كل ما يُعرف بـ"الغبار النووي" (قنابل B-2) المدفون عميقًا".

وأشار ترامب: "وهو الآن، وكما كان، تحت مراقبة دقيقة جدًا عبر الأقمار الصناعية (قوة الفضاء!). لم يتم لمس أي شيء منذ تاريخ الهجوم. نحن، وسنواصل، مناقشة تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات مع إيران".

وأكد الرئيس الأمريكي في منشوره أنه: " تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ15. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

تحقيق النصر الكامل

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وكان ترامب قد أعلن موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.