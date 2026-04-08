"فضحته الكاميرا".. تفاصيل سقوط متحرش طالبة الزيتون في شوارع القاهرة

كتب : محمد الصاوي

05:33 م 08/04/2026

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل لاتهامه بالتحرش بطالبة في منطقة الزيتون، وذلك في استجابة فورية لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الجريمة الصادمة التي أثارت استياء المواطنين، حيث تمكنت التحريات من تحديد هوية المجني عليها وضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة "متحرش الزيتون" التي بدأت برصد فيديو يظهر فيه المتهم وهو يلاحق طالبة مقيمة بدائرة القسم ويقوم بمضايقتها بأسلوب يخدش الحياء العام، ومن جانب آخر، أفادت المجني عليها بأنها فوجئت بتصرفات المتهم المشينة قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث، علاوة على ذلك، نجحت القوات في تحديد مكان تواجد الجاني بدائرة القسم ومداهمة مكان اختبائه بشكل قاطع وصارم فورًا.

اعترافات المتهم بالتحرش بطالبة في الزيتون

أقر الجاني بارتكاب الجريمة فور مواجهته بالأدلة ومقطع الفيديو المتداول الذي رصد تحركاته المشبوهة، وفي السياق ذاته، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

