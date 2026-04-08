هاتفها فضحها.. سقوط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات مسيئة

كتب : محمد الصاوي

05:44 م 08/04/2026

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على تلفظها بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية الراسخة، حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاطها الإجرامي عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت القوات في تحديد مكان تواجد المتهمة بمنطقة المنشية وضبطها فوريًا وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل قاطعة تؤكد نشاطها المشبوه، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح مالية طائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل حسم وقوة.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات سقوط صانعة محتوى بالإسكندرية في قبضة أجهزة الأمن، بعدما تعمدت نشر فيديوهات مسيئة تهدف من خلالها إلى جذب المتابعين وتحويل منصات التواصل إلى وسيلة لبث محتويات غير لائقة، وأقرَّت المتهمة عقب مواجهتها بالأدلة الفنية المستخرجة من هاتفها بأنها مارست هذا النشاط لضمان الانتشار السريع، علاوة على ذلك، تبين أن المحتوى المنشور أثار استياء واسعاً لما تضمنه من خروج عن الآداب العامة بشكل قاطع وصارم.
أرباح مالية وألفاظ خارجة
اعترفت المتهمة صراحة بأن دافعها الأساسي كان تحقيق أرباح مالية طائلة عبر استغلال ألفاظ خارجة لزيادة التفاعل على صفحاتها، وفي السياق ذاته، باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة أبعاد الواقعة، ومن جانب آخر، شددت وزارة الداخلية على ملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني لهدم القيم، مع التأكيد على استمرار الرصد الرقمي لكافة المحتويات المبتذلة فوريًا وبكل حسم وقوة، لضمان استقرار الشارع المصري وحماية المجتمع من السلوكيات المنحرفة بشكل قاطع وصارم لردع كافة المتجاوزين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
مصراوى TV

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
تقارير: إسرائيل أُبلغت متأخرًا بصفقة وقف إطلاق النار ولم تكن راضية
شئون عربية و دولية

تقارير: إسرائيل أُبلغت متأخرًا بصفقة وقف إطلاق النار ولم تكن راضية
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟
نصائح طبية

لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟

أخبار

المزيد

إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران