

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على تلفظها بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية الراسخة، حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاطها الإجرامي عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت القوات في تحديد مكان تواجد المتهمة بمنطقة المنشية وضبطها فوريًا وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل قاطعة تؤكد نشاطها المشبوه، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح مالية طائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل حسم وقوة.

صانعة محتوى بالإسكندرية

كشفت التحريات الأمنية ملابسات سقوط صانعة محتوى بالإسكندرية في قبضة أجهزة الأمن، بعدما تعمدت نشر فيديوهات مسيئة تهدف من خلالها إلى جذب المتابعين وتحويل منصات التواصل إلى وسيلة لبث محتويات غير لائقة، وأقرَّت المتهمة عقب مواجهتها بالأدلة الفنية المستخرجة من هاتفها بأنها مارست هذا النشاط لضمان الانتشار السريع، علاوة على ذلك، تبين أن المحتوى المنشور أثار استياء واسعاً لما تضمنه من خروج عن الآداب العامة بشكل قاطع وصارم.

أرباح مالية وألفاظ خارجة

اعترفت المتهمة صراحة بأن دافعها الأساسي كان تحقيق أرباح مالية طائلة عبر استغلال ألفاظ خارجة لزيادة التفاعل على صفحاتها، وفي السياق ذاته، باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة أبعاد الواقعة، ومن جانب آخر، شددت وزارة الداخلية على ملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني لهدم القيم، مع التأكيد على استمرار الرصد الرقمي لكافة المحتويات المبتذلة فوريًا وبكل حسم وقوة، لضمان استقرار الشارع المصري وحماية المجتمع من السلوكيات المنحرفة بشكل قاطع وصارم لردع كافة المتجاوزين.

