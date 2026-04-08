كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حقيقة اختطاف فتاة داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة اللبان، عقب تداول فيديو يثير الذعر، حيث تبيَّن أن الواقعة مجرد خلاف عائلي بين أم وابنتها انتهى باصطحابها للمنزل.

كواليس فيديو اختطاف فتاة بالإسكندرية

أوضحت التحريات الأمنية أن الواقعة تعود لتاريخ 5 يناير الجاري، حيث أمكن تحديد وضبط التوك توك "بدون لوحات معدنية" ومستقليه الخمسة الظاهرين في المقطع، ومن بينهم عاملة ونجلتها. علاوة على ذلك، تبيَّن أن اثنين من الرجال المشاركين لهما معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم أقرت الأم بوجود خلافات مالية مع ابنتها دفعت الأخيرة لترك المنزل، فاستعانت بالآخرين للبحث عنها وإعادتها فوريًا وبكل حزم.

حقيقة الخلاف بين الأم وابنتها

أثناء سير الفتاة بدائرة القسم، عثرت عليها والدتها وأجبرتها على استقلال المركبة للعودة للمنزل، مما أدى لنشوب مشادة كلامية حادة بينهم داخل "التوك توك" لفتت أنظار المارة، وفي السياق ذاته، قام أحد الأشخاص بتصوير المقطع ظنًا منه أنها عملية اختطاف فتاة. ومن جانب آخر، تأكدت القوات من سلامة الفتاة وعدم تعرضها لأي أذى بدني أو جنائي، مع التشديد على ملاحقة مروجي الشائعات التي تروع المواطنين فوريًا وبشكل قاطع.

نتائج التحقيقات بمركز شرطة اللبان

أيدت الفتاة أقوال والدتها بشأن الخلاف المالي العائلي الذي أدى للمشادة. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقهة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

