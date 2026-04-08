إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اختطاف فتاة داخل توك توك في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:57 م 08/04/2026

اختطاف فتاة داخل توك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حقيقة اختطاف فتاة داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة اللبان، عقب تداول فيديو يثير الذعر، حيث تبيَّن أن الواقعة مجرد خلاف عائلي بين أم وابنتها انتهى باصطحابها للمنزل.

كواليس فيديو اختطاف فتاة بالإسكندرية

أوضحت التحريات الأمنية أن الواقعة تعود لتاريخ 5 يناير الجاري، حيث أمكن تحديد وضبط التوك توك "بدون لوحات معدنية" ومستقليه الخمسة الظاهرين في المقطع، ومن بينهم عاملة ونجلتها. علاوة على ذلك، تبيَّن أن اثنين من الرجال المشاركين لهما معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم أقرت الأم بوجود خلافات مالية مع ابنتها دفعت الأخيرة لترك المنزل، فاستعانت بالآخرين للبحث عنها وإعادتها فوريًا وبكل حزم.

حقيقة الخلاف بين الأم وابنتها

أثناء سير الفتاة بدائرة القسم، عثرت عليها والدتها وأجبرتها على استقلال المركبة للعودة للمنزل، مما أدى لنشوب مشادة كلامية حادة بينهم داخل "التوك توك" لفتت أنظار المارة، وفي السياق ذاته، قام أحد الأشخاص بتصوير المقطع ظنًا منه أنها عملية اختطاف فتاة. ومن جانب آخر، تأكدت القوات من سلامة الفتاة وعدم تعرضها لأي أذى بدني أو جنائي، مع التشديد على ملاحقة مروجي الشائعات التي تروع المواطنين فوريًا وبشكل قاطع.

نتائج التحقيقات بمركز شرطة اللبان

أيدت الفتاة أقوال والدتها بشأن الخلاف المالي العائلي الذي أدى للمشادة. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقهة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختطاف فتاة أمن الإسكندرية توك توك وزارة الداخلية قسم اللبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
شئون عربية و دولية

لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران