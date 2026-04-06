إعلان

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة وتحرير سيناء

كتب : علاء عمران

11:12 ص 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت وزارة الداخلية عن منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الروابط الأسرية والإنسانية للنزلاء.

وأوضحت الوزارة أن الزيارتين ستكونان خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، بما يتيح للنزلاء فرصة إضافية للقاء ذويهم في هذه المناسبات الخاصة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تركز على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية المختلفة للنزلاء، بما يسهم في تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم تدريجيًا في المجتمع بعد انتهاء فترات عقوبتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

