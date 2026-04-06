

أعلنت وزارة الداخلية عن منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الروابط الأسرية والإنسانية للنزلاء.

وأوضحت الوزارة أن الزيارتين ستكونان خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، بما يتيح للنزلاء فرصة إضافية للقاء ذويهم في هذه المناسبات الخاصة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تركز على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية المختلفة للنزلاء، بما يسهم في تعزيز إعادة تأهيلهم ودمجهم تدريجيًا في المجتمع بعد انتهاء فترات عقوبتهم.