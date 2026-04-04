إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعدي ضابط شرطة على مواطن بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:54 م 04/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم القائم على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقة له بمركز شرطة الصف بالجيزة بالتعدي عليه وتهديده.

ملابسات ادعاء كاذب ضد أحد ضباط الشرطة بالجيزة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري، حال تواجد القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف) بأحد المقاهي، قامت القوة الأمنية بضبط أحد الأشخاص المطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين، واستفسر أحد أفراد القوة عن بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالقائم على النشر للتحقق من هويته، وتم صرفه دون حدوث أي تجاوزات.

وباستدعاء القائم على النشر، أقر بإدعائه الكاذب ونشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته، وحذفه لاحقًا خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضابط شرطة الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

