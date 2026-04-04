كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم القائم على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقة له بمركز شرطة الصف بالجيزة بالتعدي عليه وتهديده.

ملابسات ادعاء كاذب ضد أحد ضباط الشرطة بالجيزة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري، حال تواجد القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف) بأحد المقاهي، قامت القوة الأمنية بضبط أحد الأشخاص المطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين، واستفسر أحد أفراد القوة عن بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالقائم على النشر للتحقق من هويته، وتم صرفه دون حدوث أي تجاوزات.

وباستدعاء القائم على النشر، أقر بإدعائه الكاذب ونشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته، وحذفه لاحقًا خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

