محافظ الجيزة يكرّم عمال النظافة بعد جهودهم في مواجهة موجة الأمطار

كتب : أحمد الجندي

04:00 ص 09/04/2026

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من عمال النظافة وسائقي الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمنطقة الصناعية والاستثمارية بالإضافة إلى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى تقديرًا لدورهم الكبير في التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي وما بذلوه من جهد في رفع تجمعات المياه وآثار الأمطار من الشوارع والميادين للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة الحركة المرورية.

تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين

وبحسب بيان، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي قام به عمال النظافة وسائقي المعدات مؤكداً إلى أن جهودهم أسهمت بشكل مباشر في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

كل جهد يقوم به العمال يمثل نموذجًا للتفاني والإخلاص في العمل

كما أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن هذه الجهود تعكس روح المسؤولية والانتماء لدى العاملين بالمحافظة مؤكدًا أن كل جهد يقوم بها هؤلاء العمال تمثل نموذجًا للتفاني والإخلاص في العمل مؤكداً على أهمية تقدير كل من يساهم في خدمة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

المحافظة ستستمر في تطوير منظومة النظافة

وأوضح الدكتور الأنصاري أن المحافظة ستستمر في تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة العاملين بها مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ خاصة في ظل التغيرات المناخية .

تكثيف الجهود التدريبية للعاملين

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود التدريبية للعاملين وتزويدهم بالمعدات الحديثة لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين مؤكدًا أن تكريم العاملين يأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز روح المبادرة والتقدير لكل من يسهم في خدمة المجتمع.

حضر التكريم إبراهيم الشهابي والسيدة هند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
ردًا على إسرائيل.. حزب الله يُطلق صواريخ تجاه تل أبيب للمرة الأولى منذ
شئون عربية و دولية

ردًا على إسرائيل.. حزب الله يُطلق صواريخ تجاه تل أبيب للمرة الأولى منذ
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
أخبار مصر

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
نصائح طبية

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران