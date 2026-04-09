"شيكات بدون رصيد".. سقوط مصمم أزياء شهير في قبضة أمن القاهرة

كتب : صابر المحلاوي

12:38 ص 09/04/2026 تعديل في 12:39 ص

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مصمم أزياء مصرياً شهيراً لصدور عدة أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات بدون رصيد بمدينة نصر.

ونجحت مباحث القسم في تحديد مكان اختبائه ومداهمته فوريًا، وتبين أن المتهم حرر شيكات لعملاء مقابل مستلزمات مهنته وتعثر في سدادها.

وكشفت التحريات الأمنية ملابسات سقوط مصمم أزياء شهير يعرف في الوسط الفني بتصميم فساتين السهرة والزفاف الكلاسيكية، ومن جانب آخر، تبين أن المتهم حرر شيكات لعدد من الموردين والعملاء مقابل شراء ملابس ومستلزمات متعلقة بمجال عمله، علاوة على ذلك، لم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة في مواعيدها، مما دفع الضحايا لتحريك دعاوى قضائية ضده فوريًا وبشكل قاطع وصارم.

أوضحت التحريات أن المتهم اختبأ داخل دائرة قسم شرطة مدينة نصر هربًا من الملاحقة بهدف تجنب تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في تلك القضايا. وباستهدافه تمكنت القوة الأمنية من رصد تحركاته وضبطه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

