إعلان

جثتان ومصاب في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري ببشتيل

كتب : محمد شعبان

10:25 م 28/04/2026

حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل شمال محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء.

بلاغ حادث دائري بشتيل

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل وجوود ضحايا.

ضحايا الحادث

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي مع ميكروباص اتجاه الوراق، مما أسفر عن وقوع حالتي وفاة ومصاب نُقل إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرك المرور

ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها لحين رفع آثار الحادث من الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

مصراوى TV

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

