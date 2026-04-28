لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل شمال محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء.

بلاغ حادث دائري بشتيل

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل وجوود ضحايا.

ضحايا الحادث

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي مع ميكروباص اتجاه الوراق، مما أسفر عن وقوع حالتي وفاة ومصاب نُقل إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرك المرور

ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها لحين رفع آثار الحادث من الطريق.

اقرأ أيضا:

