ضربة قاصمة لشبكة غسيل أموال..100 مليون جنيه خلف ستار الشرعية الوهمية

كتب : مصراوي

06:20 م 28/04/2026

الشرطة تضبط شبكة غسيل أموال

في تحرك أمني محكم، نجحت أجهزة الشرطة في توجيه ضربة قوية لشبكة غسيل أموال مرتبطة بالأنشطة الإجرامية، حيث كشفت التحريات عن تورط عنصر جنائي في تدوير عائدات تجارة المواد المخدرة عبر مسارات تبدو قانونية في ظاهرها.

شبكة غسيل أموال

المتهم لم يكتفِ بترويج السموم، بل سعى لإخفاء مصدر أرباحه غير المشروعة من خلال استثمارات متعددة، شملت شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أموال ملوثة بالجريمة.

تحرك الشرطة

وبتنسيق دقيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والجهات المعنية، تم رصد وتتبع حركة الأموال، لتتكشف شبكة مالية معقدة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه.

ضربة موجعة للمتهمين

الإجراءات القانونية لم تتأخر، حيث تم اتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة المتهم وتجفيف منابع ثروته، في رسالة حاسمة بأن محاولات التلاعب بالنظام المالي لن تمر دون حساب.

الشرطة غسيل أموال المخدرات

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"