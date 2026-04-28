في تحرك أمني محكم، نجحت أجهزة الشرطة في توجيه ضربة قوية لشبكة غسيل أموال مرتبطة بالأنشطة الإجرامية، حيث كشفت التحريات عن تورط عنصر جنائي في تدوير عائدات تجارة المواد المخدرة عبر مسارات تبدو قانونية في ظاهرها.

شبكة غسيل أموال

المتهم لم يكتفِ بترويج السموم، بل سعى لإخفاء مصدر أرباحه غير المشروعة من خلال استثمارات متعددة، شملت شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أموال ملوثة بالجريمة.

تحرك الشرطة

وبتنسيق دقيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والجهات المعنية، تم رصد وتتبع حركة الأموال، لتتكشف شبكة مالية معقدة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه.

ضربة موجعة للمتهمين

الإجراءات القانونية لم تتأخر، حيث تم اتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة المتهم وتجفيف منابع ثروته، في رسالة حاسمة بأن محاولات التلاعب بالنظام المالي لن تمر دون حساب.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين