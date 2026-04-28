كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته شخصان، بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة قنا، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

الفحص والتحريات

وبالفحص، أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص.

كما تم ضبط مستقليها، وهم 3 عاطلين مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن ذلك كان بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة