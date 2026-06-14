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ضبط سائق أجرة بالبحيرة بعد اتهامه بزيادة الأجرة وسب سيدة

كتب : فاطمة عادل

05:56 م 14/06/2026

ضبط سائق أجرة بالبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بدعوى مطالبته بأجرة تزيد على القيمة المقررة، فضلاً عن تعديه عليها بالسب خلال الرحلة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص محتوى الفيديو المتداول وتحديد ملابساته.

وأسفرت التحريات عن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن تحديد وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، موضحًا أن الحادث وقع بتاريخ 11 يونيو الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب قيمة الأجرة، وتطورت إلى تبادل عبارات السباب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

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