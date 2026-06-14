كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للنصب ومحاولة إجباره على بيع منزله بثمن بخس، مدعيًا تواطؤ العاملين بقسم شرطة الخصوص بالقليوبية ضده.

الداخلية تفحص فيديو القليوبية

وبالفحص، تم تحديد هوية ناشر الفيديو، وتبين أنه يعاني من اضطراب نفسي.

اعترافات شقيقه

كما أكد شقيقه عدم صحة تلك الادعاءات، موضحًا أن حالته النفسية تدهورت عقب انفصاله عن زوجته وحرمانه من رؤية أبنائه، مع امتناعه عن تلقي العلاج.

تحرك الشرطة

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع أخذ التعهد على شقيقه بحسن رعايته.

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