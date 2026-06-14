إعلان

الداخلية: حالة نفسية وراء فيديو متداول يهاجم قسم الخصوص في القليوبية

كتب : مصراوي

05:16 م 14/06/2026

الداخلية تكشف ملابسات فيديو القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للنصب ومحاولة إجباره على بيع منزله بثمن بخس، مدعيًا تواطؤ العاملين بقسم شرطة الخصوص بالقليوبية ضده.

الداخلية تفحص فيديو القليوبية

وبالفحص، تم تحديد هوية ناشر الفيديو، وتبين أنه يعاني من اضطراب نفسي.

اعترافات شقيقه

كما أكد شقيقه عدم صحة تلك الادعاءات، موضحًا أن حالته النفسية تدهورت عقب انفصاله عن زوجته وحرمانه من رؤية أبنائه، مع امتناعه عن تلقي العلاج.

تحرك الشرطة

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع أخذ التعهد على شقيقه بحسن رعايته.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية القليوبية فيديو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية
كأس العالم 2026

أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟