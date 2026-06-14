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خلافات بين الجيران تنتهي باعتداء.. والداخلية تضبط المتهمين بالإسكندرية

كتب : فاطمة عادل

06:04 م 14/06/2026

خلافات بين الجيران تنتهي باعتداء

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام بعض جيرانها بالتهجم على مسكنها والتعدي عليها وعلى نجلها بالضرب بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 يونيو الجاري تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من صاحبة الحساب، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للتعدي بالضرب من جانب موظف وسيدتين يقيمون بذات المنطقة، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وخدوش متفرقة بالجسد.

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال، الأمر الذي تطور إلى مشادة أعقبها التعدي على المُبلغة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المُبلغة حول الجيرة وتصرفات الأطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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وزارة الداخلية سيدة الإسكندرية مشاجرة

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