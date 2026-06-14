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نقيب الإعلاميين: التعامل مع تجاوزات الإعلاميين وفق ميثاق الشرف ومدونة السلوك

كتب : حسن مرسي

05:57 م 14/06/2026

الدكتور طارق سعدة

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أكد الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن التعامل مع تجاوزات بعض الإعلاميين يتم وفقًا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما الإطار المنظم لأداء المهنة.

وأشار سعده خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "المحور"، إلى أن النقابة تمتلك آليات للرصد من خلال المرصد الإعلامي، الذي يتابع أداء الإعلاميين بشكل يومي على الشاشات والإذاعات.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن النقابة تتلقى شكاوى من الأفراد والجهات داخل مصر وخارجها، ويتم فحصها وتقييمها وفق التقارير المهنية، والهدف الأساسي هو التقويم وليس العقاب.

وأوضح الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن الجزاءات تأتي بشكل تدريجي يبدأ بالإنذار ثم اللوم، وقد يمتد إلى إجراءات تأديبية مثل الوقف لفترات مختلفة.

ولفت إلى أن بعض الحالات قد تتضمن شقًا جنائيًا إذا تمت ممارسة العمل الإعلامي دون تصريح، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس.

وأكد الدكتور طارق سعده أن الإعلام الرقمي منصوص عليه في القانون، والنقابة تدعم الشباب للعمل في هذا المجال بشرط الالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه أصبح الأكثر تأثيرًا وانتشارًا مقارنة بالإعلام التقليدي.

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