وصول أحمد حسام "ميدو" لمحكمة الطفل لمؤازرة نجله في اتهامه بحيازة مخدرات | صور

كتب : أحمد عادل

03:15 م 28/04/2026 تعديل في 03:19 م
    وصول أحمد حسام ميدو لمحكمة الطفل (2)
    وصول أحمد حسام ميدو لمحكمة الطفل (3)

وصل منذ قليل أحمد حسام "ميدو"، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى مقر محكمة الطفل بالأميرية، لمؤازرة نجله خلال محاكمته في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع.

قرار الإحالة للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد أحالت نجل ميدو إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
وأسندت النيابة للمتهم اتهامات بحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة.

تفاصيل الضبط والتحقيق

بدأت النيابة التحقيق مع المتهم، الطالب بالمرحلة الثانوية، والبالغ من العمر 18 عامًا، بعد الاشتباه به أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش وزجاجة خمر داخل سيارته.

