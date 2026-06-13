تبدأ المنتخبات العربية اليوم السبت، مشوارها في بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات دور المجموعات، وسيكون المنتخب المغربي علي موعد مع مواجهة نارية تاريخية حين يلاقي نظيره البرازيلي في تمام الواحدة صباح الأحد.

وتشهد منافسات كأس العالم هذه المرة مشاركة 8 منتخبات عربية هي، مصر والمغرب وتونس وقطر والسعودية والعراق والأردن والجزائر.

أغلي 6 نجوم عرب في مونديال 2026

ويتصدر النجم المغربي أشرف حكيمي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلي النجوم العرب في كأس العالم وذلك بقيمة تصل إلي 80 مليون يورو.

1- أشرف حكيمي ( المغرب) 80 مليون يورو

2- أيوب بوعدي( المغرب) 50 مليون يورو

3- عمر مرموش( مصر) 50 مليون يورو

4- إبراهيم مازة( الجزائر) 45 مليون يورو

5- إسماعيل صيباري( المغرب) 40 مليون يورو

6- ريان آيت نوري(الجزائر) 40 مليون يورو

اقرأ أيضا :

نجم باريس سان جيرمان لمصراوي: ربع النهائي أقصى طموحات البرازيل في مونديال 2026