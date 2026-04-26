كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وتصويره أثناء توجهه لاصطحاب أبنائه من طليقته بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بمحافظة المنوفية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 يناير الماضي، توجه إلى منزل طليقته بدائرة قسم شرطة الوراق لإحضار أبنائه المقيمين معه.

خلافات أسرية

وأضاف أن طليقته ووالدها وشقيقها قاموا بالتعدي عليه بالضرب وطرده، ورفضوا تسليمه أبنائه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم في حينه. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.