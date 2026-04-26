قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

كتب : أحمد عادل

03:01 م 26/04/2026 تعديل في 03:33 م

أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

أحالت جهات التحقيق، اليوم الأحد، نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إلى محكمة الطفل، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بدائرة قسم التجمع.

اتهامات متعددة

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة.
وبدأت التحقيقات عقب الاشتباه به أثناء مروره بإحدى النقاط الأمنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر بحوزته على قطعتين صغيرتين من مخدر الحشيش وزجاجة خمر داخل السيارة.

تحركات أمنية

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت على الفور، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة تحت إشراف مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالته إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، حضر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إلى مقر النيابة لمساندة نجله خلال التحقيقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.

